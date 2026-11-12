Пентагон выразил поддержку военнослужащему армии США — часовому почетного караула на Арлингтонском кладбище, сделавшему замечание группе людей, в которой был министр обороны Пит Хегсет.

На видеозаписи с мероприятия ко Дню ветеранов, состоявшегося в среду, видно, как Хегсет, его жена и старшие советники позируют для фотографий у Могилы неизвестного солдата. Затем раздается громкий смех, и группа направляется дальше.

В этот момент стоявший поодаль часовой поворачивается в их сторону и громко требует: «Все посетители должны постоянно соблюдать тишину и проявлять уважение».

«В этот торжественный день солдат корректно и уважительно напомнил всем о необходимости соблюдать правила поведения», — говорится в заявлении главного пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

«Министр и все министерство всегда чтили и будут чтить жертвы, принесенные нашими военнослужащими — мужчинами и женщинами — ради безопасности Америки», — добавил он.

Правила Арлингтонского национального кладбища требуют от посетителей поддерживать тишину и воздерживаться от любых действий, которые могут нарушить покой или проявить неуважение к захороненным там военнослужащим.

Могила неизвестного солдата — один из самых почитаемых военных мемориалов США. Здесь покоятся останки трех неопознанных военнослужащих, погибших в Первой мировой, Второй мировой и Корейской войнах.