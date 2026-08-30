Командующие американскими войсками в Европе, Азии и Латинской Америке, а также глава ВМС официально не согласились с решением Пита Хегсета продлить пребывание военных на Ближнем Востоке.

Как сообщила сегодня The Washington Post, они свои возражения изложили в секретной «Книге приказов министра обороны» от 14 августа. В Пентагоне есть такой формат, когда командующий выражает несогласие, но при этом приказ выполняет.

Приказ Хегсета предписывает части войск оставаться в регионе до конца сентября, а некоторым подразделениям и до 2027 года. Центральное командование уже несколько месяцев держит наготове больше 50 тысяч человек на случай, если Дональд Трамп прикажет снова ударить по Ирану.

Президент настаивает, что никакие варианты не исключены, пока Тегеран не откроет Ормузский пролив и не примет условия США. Тем временем через Пакистан Ирану передали новое предложение: снятие блокады и санкций в обмен на открытие пролива.

Самую мрачную картину нарисовал начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл. По его словам, флот не в состоянии поддерживать нынешний уровень участия в иранской кампании, потому что у неё нет даже примерной даты окончания.

К развёртыванию готова едва четверть эсминцев, до войны их было гораздо больше. Если нагрузка не снизится, срыв графика ремонта поставит под вопрос боеспособность флота при любом другом конфликте. На недавней встрече с моряками в Норфолке Кодл признал, что продления всех этих походов даются экипажам «очень тяжело».

Командующие Европейским и Южным командованиями предупредили Хегсета, что передача их кораблей и разведывательных самолётов на Ближний Восток снижает способность защищать территорию самих США.

Глава Тихоокеанского командования адмирал Сэмюэл Папаро возражает против того, что от него требуют постоянно держать в регионе авианосную группу и эсминцы. Единственный авианосец, который постоянно дежурил в Тихом океане для сдерживания Китая, отправили сменить другой, простоявший на боевом дежурстве больше 300 дней.

Руководство сухопутных войск и ВВС с Хегсетом в целом согласилось, но и оно предупредило о серьёзных рисках. 82-я воздушно-десантная дивизия, которая в случае наземной операции в Иране пошла бы первой, остаётся на Ближнем Востоке как минимум до конца сентября.

Расчёты «Патриотов», прикрывающие американские базы, тоже задержат. Запасы перехватчиков и «Томагавков» после полугода войны заметно снизились, четверть парка беспилотников Reaper потеряна. Администрация Трампа сообщения о дефиците боеприпасов отвергает.

Общий настрой генералов один из собеседников газеты описал словами «слишком много и слишком долго». Обсуждать риски для командующих дело обычное, но сейчас они высказались более откровенно, чем обычно, поскольку конца операции не видно.

Пресс-секретарь Хегсета Шон Парнелл заявил, что решения о масштабах и сроках развёртывания принимаются «на основе текущей оценки угроз, стратегических приоритетов, установленных президентом, и рекомендаций председателя Объединённого комитета начальников штабов и командующих». Внутренние процедуры и содержание «Книги приказов» Пентагон не комментирует.

Это уже не первый тревожный сигнал от военных. Ещё до начала войны генерал Дэн Кейн предупреждал Белый дом, что боеприпасов для затяжной кампании не хватит. В начале августа глава Европейского командования Алексус Гринкевич сообщил Пентагону, что у него недостаточно кораблей, чтобы одновременно прикрывать от иранских ракет Израиль и территорию США. (israelinfo.co.il)