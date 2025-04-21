Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о переписке в мессенджере Signal.

Как сообщает «Европейская правда», слова Левитт цитирует телеканал CNN.

По словам пресс-секретаря Белого дома, она говорила с Трампом утром в понедельник, и тот «твердо поддерживает» Хегсета.

Перед этим в эфире Fox News Левитт заявила, что «весь Пентагон работает против» Хегсета, поскольку там «есть люди, которым не нравятся изменения, которые пытается ввести министр».

Она также заявила, что в чате в Signal, где был Хегсет, не обменивались секретной информацией, тогда как сотрудники Пентагона сами, по словам пресс-секретаря, «сливают» секретную информацию журналистам.

Ранее стало известно, что Пит Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

Это произошло на фоне ряда увольнений в Пентагоне из-за расследования утечек информации, в которых фигурировали оперативные планы военных действий по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, визита Илона Маска и паузы в сборе разведданных по Украине.