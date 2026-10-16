Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была уволена менее чем через неделю после начала работы на этой должности. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что призвал Захарию «пересмотреть» свое решение работать на этом посту. По словам Трампа, он также спросил ее: «Кэти, тебе это нужно? Я не думаю, что тебе это нужно».

Журналист Axios Барак Равид писал в X, что Захария покинет должность «в ближайшие несколько дней».

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что новая пресс-секретарь Белого дома не сдала экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью в Калифорнии после окончания юридического факультета Университета Пеппердайн.

Белый дом и сама Закария на запросы NYT не ответили. Свой первый брифинг в должности пресс-секретаря Дональда Трампа Закария провела 13 октября.