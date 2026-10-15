Белый дом вступился за своего нового пресс-секретаря Кэти Закарии после ее первого брифинга, который пресса сочла провальным. У журналистов также возникли вопросы о квалификации Закарии, которая была им представлена как юрист и адвокат: Белый дом на них пока не ответил.

Объявляя о назначении Закарии пресс-секретарем Белого дома, президент США Дональд Трамп назвал ее адвокатом. Сама она говорила о себе как о юристе.

Во время своего первого брифинга 13 октября в ответ на вопрос журналиста о том, в каком штате она сдала экзамен, необходимый для получения статуса адвоката в США, Закария в присутствии Трампа сказала: «Когда я переехала в Китай».

Это заявление вызвало много вопросов, так как в Китае право на получение лицензии для ведения юридической практики имеют только граждане КНР.

В целом первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома журналисты оценили как неудачный.

Первое выступление Кэти Закария в качестве пресс-секретаря Белого дома длилось всего около 15 минут и состояло в основном из перечислений достижений Трампа. После она дала возможность задать вопрос только трем журналистам. После брифинга СМИ писали о том, что Закария в основном читала с листа и в целом ее выступление выглядело очень неубедительно.

Независимый журналист Аарон Рупар сравнил Закарию с ее предшественницей на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, отметив с иронией, что на фоне Закарии ее предшественница воспринимается уже почти как Уинстон Черчилль, который был мастером публичных выступлений.