Белый дом вступился за своего нового пресс-секретаря Кэти Закарии после ее первого брифинга, который пресса сочла провальным. У журналистов также возникли вопросы о квалификации Закарии, которая была им представлена как юрист и адвокат: Белый дом на них пока не ответил.
Объявляя о назначении Закарии пресс-секретарем Белого дома, президент США Дональд Трамп назвал ее адвокатом. Сама она говорила о себе как о юристе.
Во время своего первого брифинга 13 октября в ответ на вопрос журналиста о том, в каком штате она сдала экзамен, необходимый для получения статуса адвоката в США, Закария в присутствии Трампа сказала: «Когда я переехала в Китай».
Это заявление вызвало много вопросов, так как в Китае право на получение лицензии для ведения юридической практики имеют только граждане КНР.
В целом первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома журналисты оценили как неудачный.
Первое выступление Кэти Закария в качестве пресс-секретаря Белого дома длилось всего около 15 минут и состояло в основном из перечислений достижений Трампа. После она дала возможность задать вопрос только трем журналистам. После брифинга СМИ писали о том, что Закария в основном читала с листа и в целом ее выступление выглядело очень неубедительно.
Независимый журналист Аарон Рупар сравнил Закарию с ее предшественницей на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, отметив с иронией, что на фоне Закарии ее предшественница воспринимается уже почти как Уинстон Черчилль, который был мастером публичных выступлений.
Британская Guardian отметила, что Кэти Закария выглядела крайне скованно: «полное отсутствие зрительного контакта», «пугающее отсутствие эмоций».
«Все было плохо. Настолько плохо, что становилось неловко — хоть глаза прячь. Левитт, по крайней мере, преподносила свою пропаганду „с пылу с жару“», — написал корреспондент издания в Вашингтоне Дэвид Смит.
Несмотря на такие критические отзывы, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Закария обладает «уникальной квалификацией и блестящим умом», что ей поможет в ее новой работе официального представителя Белого дома.
Но CNN, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, отмечает, что советники и представители администрации Трампа «задаются вопросом, как долго Кэти Закария останется на посту пресс-секретаря».
Кроме того, в Белом доме пока не прокомментировали возникшие у журналистов вопросы о квалификации и наличии или отсутствии статуса адвоката у нового пресс-секретаря президента.
Кэти Закария получила предложение стать пресс-секретарем Белого дома на прошлой неделе. До этого она занимала должность старшего советника по коммуникациям в медиакомпании Трампа и на платформе Truth Social.
Место официального спикера Белого стало вакантным после того, как в августе было объявлено, что Кэролайн Левитт, которую Трамп называл одной из своих «самых доверенных помощниц» и которая стала самым молодым пресс-секретарем в истории Белого дома, покидает Белый дом после рождения ребенка. (bbc.com)