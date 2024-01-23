«Неизбежной» назвал войну с Североамериканскими штатами зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну, пусть так. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день вернется. Теперь война неизбежна», — написал Медведев 23 января в англоязычной версии своего блога в X (бывший Twitter) и добавил в конце хохочущий смайлик.

Днем ранее заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель заявил, что президент России Владимир Путин «не получит» Аляску. Этими словами он прокомментировал слухи о том, что Путин якобы подписал указ, где продажа Аляски Соединенным Штатам названа «незаконной».

После 24 февраля 2022 года Медведев стал основным рупором ядерной риторики Кремля и даже пугал уничтожением всей цивилизации в случае угрозы существованию России. «Мир без России нам не нужен», — подчеркивал он. Также Медведев заявлял, что Кремль начнет ядерную войну, если потерпит поражение в Украине. Последний раз она обозначил условия для ядерного удара по Украине 11 января. А уже на следующий день пригрозил войной Британии из-за соглашения о безопасности Украины. (moscowtimes.ru)