Украина представила сгенерированного искусственным интеллектом пресс-секретаря по имени Виктория, которая будет делать официальные заявления от имени украинского Министерства иностранных дел. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой на агентство AFP. Как рассказывает сама Виктория в публикуемом «твите», в круг её обязанностей входит информирование общественности и журналистов по консульским вопросам.

Министерство заявило, что «впервые в истории» будет использовать цифрового пресс-секретаря для чтения своих заявлений. Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила AFP, что заявления Виктории не сгенерированы искусственным интеллектом, а «написаны и проверены реальными людьми», а ИИ помогает генерировать только визуальную часть.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новый пресс-секретарь – это «технологический скачок, которого еще не совершала ни одна дипломатическая служба в мире».

По его словам, главной причиной ее создания стала «экономия времени и ресурсов» дипломатов. В министерстве подчеркивают, что Виктория и Номбре – «два разных человека» и что официальные заявления, связанные с работой консульских отделов, делает только Виктория.

Создатели Виктории – команда The Game Changers, которая также разрабатывала контент виртуальной реальности, связанный с войной в Украине.

Прототипом Виктории стала Розали Номбре, певица и бывшая участница украинской версии реалити-шоу «Холостяк».

Чтобы избежать подделок, заявления будут сопровождаться QR-кодом, связывающим их с текстовыми версиями на сайте министерства.