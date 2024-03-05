Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшие недели выйдет на пенсию.

Как передает Vesti.az со ссылкой на АПА, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Срок полномочий Виктории охватывает государственную службу более 30 лет при 6 президентах и 10 государственных секретарях», — говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США высоко оценил дипломатические способности Нуланд и поблагодарил ее за заслуги.

Блинкен добавил, что до назначения на место Виктории Нуланд эту должность будет исполнять заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс.