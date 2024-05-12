Западу необходимо реализовать в Украине «многие инициативы», включая развертывание на территории страны орудий большей дальности. Об этом в беседе с американской газетой Politico заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы должны ускорить реализацию многих инициатив… например, помочь Украине создать вооруженные силы будущего с высокой степенью сдерживания, например, развернуть оружие большей дальности», — заявила она, не уточнив, о каких именно орудиях идет речь.

Странам Запада, добавила Нуланд, крайне важно, чтобы критически важная инфраструктура и энергетический сектор были защищены.