Начальник штаба сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил в четверг о готовности «развернуть силы в рамках гарантий безопасности» для Украины в 2026 году.

Шиль выступил во время слушаний перед депутатами комиссии по вопросам обороны в Национальной ассамблее Франции – нижней палате парламента, передает eurointegration.com.ua.

«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо для Украины», – сказал он.

Начальник штаба французских сухопутных войск также сказал, что армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и потенциальное развертывание в Украине.

Как известно, потенциальное развертывание западных войск в Украине в случае прекращения огня или перемирия координирует «коалиция решительных» во главе с Великобританией и Францией.

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам саммита «коалиции решительных» заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на этой неделе также сказал, что Лондон уже готовится к возможному развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.