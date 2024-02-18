Тем временем специалисты-медики, с которыми поговорила Би-би-си, полагают, что чем дольше российские власти тянут со вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин.

В Следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.

Крупный зарубежный реаниматолог, с которым побеседовала Би-би-си, сказал, что без данных вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно.

«Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований», — cказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.