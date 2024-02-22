Матери Алексея Навального Людмиле показали тело умершего сына. Об этом она заявила в своем видеообращении 22 февраля.

«Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей», — сказала Людмила Навальная.

По словам матери политика, следователи хотят похоронить Навального тайно и угрожают ей, если она не согласится на это.

«Глядя мне в глаза, они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына», — сказала Людмила Навальная. (РадиоСвобода)