Тело погибшего в колонии Алексея Навального не выдадут родным ещё как минимум две недели, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По её словам, так сказали следователи матери и адвокатам Навального, сославшись на то, что столько времени потребуется на некую «химическую экспертизу».

16 февраля ФСИН сообщила, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии особого режима «Полярный волк» после прогулки. Причина смерти по-прежнему не установлена. Родным Алексея его тело не выдают, мотивируя это проверкой, которую ведёт Следственный комитет. Соратники оппозиционера считают, что он был убит, и что власти пытаются скрыть следы преступления.

Людмила Навальная после известия о смерти сына сообщила, что несколько дней назад ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье.

То, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском областном суде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.

За несколько дней до смерти оппозиционера в 27-й раз отправили в камеру штрафного изолятора.

Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная объявила о том, что продолжит дело мужа после его смерти. «Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной», — сказала Навальная в видео на YouTube-канале политика.

Она вполне может занять места лидера оппозиции, считает политолог Аббас Галлямов, и отсутствие опыта этому не помешает. «Антисистемные настроения создают спрос именно на таких — „антиполитических“ — кандидатов. Чем меньше они напоминают традиционных политиков — тем лучше, — говорит Галлямов. — В этом смысле перед Юлией Навальной открываются самые широкие перспективы». Он отмечает, что подобных примеров немало: это не только Светлана Тихановская, которая заняла место арестованного мужа на выборах в Беларуси, но и, например, Корасон Акино — вдова главного филиппинского оппозиционера, противостоявшего режиму диктатора Маркоса, которая получила огромную поддержку населения страны.

Юлии Навальной 47 лет — она, как и Алексей, родилась в 1976 году в Москве. Юлия окончила факультет международных экономических отношений РЭУ им. Плеханова, училась в аспирантуре. В 1998 году на отдыхе в Турции она познакомилась с Алексеем Навальным, спустя два года они поженились. У них родились двое детей, Дарья и Захар, и Юлия с тех пор не работала. В немногочисленных интервью она говорила, что занимается воспитанием детей и бытом, тем, чтобы «дом оставался домом». Уже после отравления Алексея Навального Юлия говорила, что не планирует становиться общественной фигурой, поясняя, что ей «намного интереснее быть женой политика». (svoboda.org; moscowtimes.ru)