Ранее Юрий Ушаков говорил, что окончательные дата и место встречи делегаций России, Украины и США еще не согласованы.

Предполагается, что переговоры пройдут после 4 ноября в Абу-Даби.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждать на них будут, среди прочего, вопрос территориальных компромиссов.