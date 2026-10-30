Россия и США начали обсуждать конкретные сроки трехсторонней встречи с участием Украины, которая должна пройти в Абу-Даби в ноябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, российская сторона уже направила американским партнерам свои предложения по датам и ожидает ответа Вашингтона. Ранее в качестве возможного срока называлась середина ноября, однако точные даты стороны еще не обсуждали.
Помощник президента подчеркнул, что теперь консультации по календарю встречи перешли в практическую стадию. При этом окончательный выбор даты будет зависеть от ряда обстоятельств. В их числе Ушаков назвал как внутренние факторы, так и международную обстановку.
Ранее Юрий Ушаков говорил, что окончательные дата и место встречи делегаций России, Украины и США еще не согласованы.
Предполагается, что переговоры пройдут после 4 ноября в Абу-Даби.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждать на них будут, среди прочего, вопрос территориальных компромиссов.