Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартует чемпионат мира по дзюдо.
В первый день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.
За медали турнира среди мужчин под руководством главного тренера Рихарда Траутмана будут бороться Балабей Агаев и Туран Байрамов (оба 60 кг).
Среди женщин в весовой категории 48 кг страну будет представлять Лейла Алиева.
Отметим, что в составе сборной Азербайджана на мировое первенство отправились 11 спортсменов, включая двух дзюдоисток (восемь весовых категорий).
Чемпионат мира пройдет с 19 по 24 мая.