Азербайджанские гимнасты Сельджан Махсудова и Махсуд Махсудов завоевали серебряные медали чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который проходит в китайском Нанкине.

Как сообщает İdman.Biz, брат и сестра набрали 52,010 балла в финале смешанных синхронных прыжков на батуте и заняли второе место.

Таким образом, Сельджан и Махсуд стали первыми азербайджанскими гимнастами, завоевавшими «серебро» чемпионата мира в этой дисциплине.

Победу одержали спортсмены из Беларуси, набравшие 52,760 балла. Бронзовые медали достались японскому дуэту с результатом 51,490 балла.

Ранее Сельджан Махсудова также вышла в финал индивидуальных соревнований по прыжкам на батуте, который состоится 8 ноября.

Напомним, чемпионат мира стартовал 4 ноября и завершится 8 ноября.