Правительство Германии считает «фактически невозможным» проведение в стране в мае 2027 года чемпионата мира по хоккею с шайбой, если в нем будет участвовать сборная России. Об этом официальный представитель кабмина Штефан Корнелиус заявил в пятницу, 6 ноября, после консультаций с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF), а также с Немецким хоккейным союзом (DEB), и Немецким олимпийским комитетом (DOSB).

«Наша цель — провести турниры в соответствии с планами. Однако в случае допуска России возникнут бойкоты, из-за которых проведение соревнований станет фактически невозможным. Поэтому сейчас мы хотим путем переговоров изучить варианты, которые позволили бы все же провести турнир», — приводит слова Корнелиуса агентство SID. Представитель правительства подчеркнул, что серьезные проблемы возникают как со спортивной, так и с экономической точек зрения.

Так, угрозы бойкота со стороны ряда стран — в том числе действующих чемпионов мира, финнов — свидетельствуют о том, что «международное хоккейное сообщество не приемлет возвращение России, даже несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS)», считает Корнелиус. Кроме того, отказом от поддержки турнира IIHF пригрозил чешский автопроизводитель Skoda — генеральный спонсор ЧМ по хоккею с 1993 года. Аналогичные заявления сделали и некоторые другие партнеры чемпионата.

О «необходимости рассмотреть» возможный отказ Германии от проведения турнира ранее заявил глава правления DEB Франк Лутц.

«Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных на международные хоккейные турниры. <…> Это решение кардинально меняет исходную ситуацию в отношении чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии. Допуск России к участию влечет за собой для нас, как для принимающей стороны, значительные последствия в сфере безопасности, политики и экономики», — указано в его заявлении.

Чемпионат мира по хоккею 2027 года, как ожидается, пройдет с 14 по 30 мая на стадионах в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангейме. Две группы его участников — по 8 сборных в каждой — были сформированы весной 2026 года без России и Беларуси, которые ранее были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за агрессивной войны РФ против Украины и поддержки этой агрессии со стороны Беларуси. Было также утверждено полное расписание игр, а в октябре стартовала продажа билетов на матчи. При допуске РФ организаторам, как писали СМИ, вероятно, придется отстранить от участия слабейшую по рейтингу команду — сборную Украины, которая отобралась на турнир впервые с 2007 года. (DW)