Таких масштабных посадок партийных чиновников, как при нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине, в стране не было со времен Мао Цзэдуна. Причем чем дольше Си остается у власти, тем масштабнее становятся чистки. Под предлогом борьбы с коррупцией и нарушением дисциплины было возбуждено в 14 раз больше уголовных дел во время третьего срока Си, начавшегося в 2023 году, чем в течение его второго пятилетнего срока, пишет Financial Times. Из-за разливающегося в рядах номенклатуры страха руководство страны теряет способность адекватно оценивать ситуацию, предупреждают эксперты.

За 11 из 13 лет правления Си, по которым имеются данные, около 628 тысяч партийных функционеров были привлечены к уголовной ответственности и, вероятно, получили тюремные сроки, оценивает Миньсинь Пэй, профессор госуправления в калифорнийском Claremont McKenna College. По данным на 2024 год, в китайских тюрьмах находилось 1,69 млн заключенных. То есть жертвы чисток Си составляют весьма значительную долю тех, кто сидит за решеткой.

По подсчетам Пэя, около 7,2 млн членов Коммунистической партии Китая (КПК) подверглись тем или иным формам политического, административного или судебного наказания. Среди них по меньшей мере 632 «тигра»; так называют высокопоставленных чиновников, занимающих должности от замминистра или заместителя губернатора провинции и выше.

Чжан Фухай, заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которая отвечает за внутренние расследования в партии, и замглавы Государственного надзорного комитета КНР, привел еще более высокие цифры, передает «Синьхуа». За период после 18-го съезда КПК в 2012 году, когда Си был утвержден в качестве лидера, дисциплинарные и надзорные органы по всей стране возбудили 8,105 млн дел и привлекли к ответственности 7,922 млн человек. Среди них 963 должностных лица, находящихся на учете и под надзором ЦК КПК, сообщил Чжан неделю назад по итогам 5-го пленума ЦК КПК.

Си – представитель пятого поколения китайских лидеров; оно же оказалось и последним. После смерти Мао было решено менять руководство КПК и страны каждые 10 лет – после двух 5-летних сроков. Однако Си не выбрал себе преемников и обеспечил собственное переизбрание на третий срок. Осенью 2027 года состоится очередной съезд партии, на котором, как ожидается, Си будет переизбран на четвертый.