Биржевые индексы 6 ноября на торгах в Юго-Восточной Азии и Европе продолжили падение — после резкого падения котировок акций на Уолл-Стрит в четверг, которое связывают с опасениями относительно перспектив технологических компаний, занимающихся развитием искусственного интеллекта, после победы демократов — сторонников более жёсткого регулирования этой отрасли — на промежуточных выборах в Конгресс США.

В Европе индекс STOXX 600 упал утром в пятницу примерно на 1%. Это меньше, чем на биржах в Юго-Восточной Азии и США.

Накануне индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq composite в США снизился более чем на 5%. Это означает, что акции компаний-разработчиков ИИ суммарно потеряли в цене около 2,5 триллиона долларов. Оценка личного богатства Илона Маска, Дженсена Хуанга и других владельцев компаний снизилась на миллиарды долларов. Компании одного только Маска потеряли около 300 миллиардов. Акции AMD и Micron упали более чем на 17%, акции Intel — на 10,3%, отмечает Би-би-си.

Опасения инвесторов связаны прежде всего с возможными ограничениями на строительство дата-центров. Ряд кандидатов-демократов, например в штате Огайо, сделали сопротивление бесконтрольному сооружению дата-центров важной частью своей кампании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение на бирже связано с победой демократов во вторник. «Так печально это видеть, но некого винить, кроме самих себя», — написал он. (svoboda.org)