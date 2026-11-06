Продолжается беспрецедентная серия скоординированных анонимных атак: всего за четыре дня гражданская авиация пережила уже третью масштабную волну сообщений о заложенных бомбах. Вслед за инцидентами четверга, когда целями злоумышленников стали не менее двадцати пяти авиарейсов, в пятницу тревожные сигналы нарушили график еще как минимум семнадцати бортов. Силовые ведомства нескольких государств были подняты по тревоге, пассажирские самолеты принудительно меняли курс или экстренно снижались.

Воздушное пространство над Европой лихорадит с самого утра. Одним из главных эпицентров сбоев стал аэропорт Праги, где сообщения о минировании затронули уже девять рейсов. Под удар попали как прибывающие борта из Великобритании, Испании и Дании, так и вылеты в Нидерланды, Италию, Румынию, на Кипр и в британские города. Из-за экстренных проверок и перегрузки служб безопасности лайнеры выстраивались в зоны ожидания, нарезая круги в окрестностях чешской столицы. Особую тревогу вызвал рейс румынской авиакомпании Tarom из Праги в Бухарест: экипаж активировал в воздухе код общей аварийной ситуации 7700, после чего благополучно посадил машину в румынской столице, где взрывотехники констатировали ложную тревогу.

Истребители ВВС Венгрии этим утром трижды поднимались по тревоге для сопровождения гражданских самолетов в национальном воздушном пространстве из-за сообщений об угрозах взрыва, заявил в Facebook министр обороны Ромулус Русзин-Сенди. По его словам, первый вылет состоялся в ответ на угрозу в отношении рейса авиакомпании WizzAir из Брюсселя в Софию (борт W64328, о котором сообщалось ранее в 12:58). Еще дважды истребители поднимались для сопровождения рейсов из Праги на Кипр и в Бухарест (последний — лайнер авиакомпании Tarom, упоминавшийся выше). Судя по онлайн-табло вылетов аэропорта Праги, рейсом на Кипр был борт W64600 авиакомпании Wizz Air, следовавший в Ларнаку.

Череда экстренных посадок прокатилась по всей Центральной и Южной Европе. Самолет компании WizzAir, выполнявший рейс W46136 из Праги в Рим, лег на обратный курс в районе Феррары и совершил вынужденную посадку в Венеции. В канцелярии премьер-министра Франции подтвердили получение аналогичных угроз в отношении четырех бортов, пролетавших над французской территорией: лайнеры благополучно приземлились и были переданы саперам для тщательного досмотра.

В Португалии полиция проверяла рейс Ryanair FR8196 из Рима в Лиссабон и готовящийся обратный вылет в итальянскую столицу, однако сообщения о взрывных устройствах также оказались блефом. Напряженное утро выдалось и в Софии, где экстренные службы встречали два лайнера из лондонского Станстеда и Брюсселя, а в аэропорту Копенгагена датская полиция выставила усиленные наряды, проводя проверки на фоне общего европейского кризиса.

Тем временем в Ирландии тактика злоумышленников расширилась: объектами запугивания стали журналистские коллективы. Утром в пятницу национальная вещательная корпорация RTÉ была вынуждена экстренно прервать прямой эфир радиопрограммы Дэвида Маккаллаха. Вещание заменили непрерывной музыкой, пока сотрудников выводили из комплекса зданий телецентра в дублинском районе Доннибрук. В электронном письме, поступившем в редакцию, утверждалось, что детонация взрывного устройства произойдет в течение сорока пяти минут. Одновременно кинологи и полиция оцепили офисы радиостанций Newstalk и Today FM, телекомпании Virgin Media и редакции газеты Irish Independent.

Выступая после возобновления эфира, премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что власти относятся к произошедшему со всей серьезностью, заметив, насколько просто сегодня при помощи анонимных вбросов посеять панику и попытаться сорвать нормальное функционирование общества.

Расследование этой скоординированной кампании выводит спецслужбы на весьма специфический след. Накануне управляющая компания римских аэропортов Aeroporti di Roma подтвердила, что ложные предупреждения в адрес прибывающих рейсов были разосланы по электронной почте. Автор послания объявил войну некоему «феминистскому режиму», заявил о намерении «оставить свой след в истории», пообещал взрывами «окрасить небо в красный цвет» и подписался от имени «бойцов Мужского государства». Эта формулировка прямо отсылает к российскому экстремистскому женоненавистническому движению «Мужское государство», деятельность которого была признана экстремистской и запрещена судом в 2021 году, но которое сохранило влияние в радикальных сетевых сообществах.

Впрочем, следователи и эксперты по кибербезопасности с осторожностью оценивают этот манифест. В подобных кампаниях сетевого терроризма громкие радикальные вывески часто используются провокаторами в качестве фальшивого следа, призванного скрыть настоящих исполнителей и запутать правоохранительные органы.

В четверг эксперты по безопасности заявили, что характер угроз указывает на скоординированную «гибридную атаку», хотя нельзя исключать и действия подражателей либо людей, движимых личными мотивами. Волна звонков и писем последовала за серией диверсий и попыток саботажа на различных объектах по всей Европе: от электроподстанций в Германии до оборонных предприятий в странах Балтии, холодильных установок в супермаркетах во Франции и других государствах, а также аэропорта Лейпцига.

Многие официальные лица связывают эту кампанию с поддержкой, которую Европа оказывает Украине в отражении российского вторжения, обвиняя Москву в проведении операций по «гибридной» дестабилизации. Подобные акции обходятся дешево, позволяют легко отрицать причастность и не несут риска спровоцировать прямой военный ответ.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в эфире национальной телерадиокомпании TVE, что, хотя на детальное расследование потребуется время, «не может быть простой случайностью, что по всей Европе происходит столько инцидентов с абсолютно одинаковым почерком». «Наиболее разумно предположить, что мы имеем дело с попыткой гибридной агрессии и одной из форм психологической войны», — подчеркнул министр, добавив, что Европе необходимо быть готовой к новым подобным вызовам. (israelinfo.co.il)