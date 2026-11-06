Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо отреагировал на известие о завершении карьеры в сборной Португалии нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Я не хочу его осуждать. Думаю, вместо того, чтобы сыпать комментариями, мы должны уважать его решение. И, очевидно, я уважаю. Это не завершение карьеры. Те люди, которые его знают, понимают, что у него ещё есть цели, которых он хочет достичь за время своей профессиональной карьеры. Единственное, чего бы я пожелал… Это чтобы тот день, когда он решит покончить с футболом, отличался ото дня, когда он ушёл из сборной», — приводит слова Моуринью The Touchline в социальной сети X.
Напомним, вчера Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. 41-летний футболист сообщил о своем решении в социальных сетях.
«Португальскому народу. Пришло время вернуть футболку с номером 7 и капитанскую повязку национальной команды, которая принадлежит всем нам. Я никогда не считал их исключительно своими, но на протяжении 23 лет мне выпала честь и ответственность носить эту форму, защищать ее и представлять в ней страну на стадионах по всему миру. Сегодня настал момент передать эстафету будущим поколениям».
С 2003 по 2026 год Криштиану Роналду провел в составе национальной команды 234 матча, в которых забил 146 мячей и сделал 45 результативных передач.
В пресс-службе Федерации футбола Португалии намерены устроить для Роналду торжественную прощальную церемонию. В местных СМИ сообщили, что Криштиану отказался от прощального матча, а также отказался разговаривать по телефону с главным тренером команды Жорже Жезусом. (championat.com)