«Португальскому народу. Пришло время вернуть футболку с номером 7 и капитанскую повязку национальной команды, которая принадлежит всем нам. Я никогда не считал их исключительно своими, но на протяжении 23 лет мне выпала честь и ответственность носить эту форму, защищать ее и представлять в ней страну на стадионах по всему миру. Сегодня настал момент передать эстафету будущим поколениям».

С 2003 по 2026 год Криштиану Роналду провел в составе национальной команды 234 матча, в которых забил 146 мячей и сделал 45 результативных передач.

В пресс-службе Федерации футбола Португалии намерены устроить для Роналду торжественную прощальную церемонию. В местных СМИ сообщили, что Криштиану отказался от прощального матча, а также отказался разговаривать по телефону с главным тренером команды Жорже Жезусом. (championat.com)