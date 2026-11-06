Подразделение американских военных в рамках возобновленной ротации прибыло в Эстонию. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на Минобороны.

«В Эстонию в рамках девятимесячной ротации прибыли передовая группа и военная техника подразделения Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США», — привел портал заявление министра обороны Мартина Херема.

Летом США вывели из Эстонии предыдущий контингент и не уведомили о перспективах своего присутствия. Занимавший тогда пост министра обороны Ханно Певкур отмечал, что перерыв связан с пересмотром Пентагоном расстановки сил в Европе.