В Министерстве обороны Казахстана создано специализированное подразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооружённых сил, отметили в Минобороны.

«Основные задачи подразделения — разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки», — говорится в распространённом сообщении.

Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями, что позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта.

«Создание подразделения по внедрению ИИ также направлено на развитие кадрового потенциала: планируется подготовка офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами», — добавили в оборонном ведомстве.