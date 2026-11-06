Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Армения и Турция в ближайшем будущем установят дипломатические отношения.

Как передает Спутник Армения, об этом он заявил, отвечая на вопросы участников третьего Всемирного армянского саммита 2026.

«Конечно, Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, однако я убежден, что в ближайшем будущем эти отношения будут установлены с признанием территориальной целостности, суверенитета и границ друг друга. Думаю, это факт, который мы должны зафиксировать, во всяком случае, у меня нет подобных опасений, и нет ни одного объективного факта, который свидетельствовал бы о наличии такой проблемы», — сказал Пашинян.