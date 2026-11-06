Президент Дональд Трамп заявил, что выборы в Соединенных Штатах «настолько нечестные», что это сложно себе представить. Во время общения с прессой глава государства вспомнил ситуацию с борьбой за пост мэра Лос-Анджелеса летом 2026 года, сообщает Clash Report.

Комментируя праймериз на пост мэра Лос-Анджелеса между кандидатами на должность Спенсером Праттом и Нитьей Раман, Трамп заявил, что пройти во второй тур должен был Пратт, но все неожиданно изменилось после подсчета дополнительных голосов.

«Наши выборы настолько нечестные — вы даже представить себе не можете!», — заявил Трамп.