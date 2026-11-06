Попытки правительства США подчинить Кубу по-прежнему будут терпеть крах, Гавана намерена и дальше защищать свои независимость и суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья в ответ на принятые Вашингтоном новые санкции.

«Вместо того чтобы прислушаться к собственным гражданам, правительство США объявляет о новых блокадных мерах против Кубы, упорно стремясь задушить ее экономику и причинить максимальный ущерб нашему народу, — написал глава МИД в X. — Попытки заставить нас подчиниться их замыслам по-прежнему будут терпеть крах, а сами они (США — ред.) будут и впредь наталкиваться на эффективную защиту наших независимости и суверенитета».

Родригес Паррилья напомнил, что в последние 10 месяцев кубинский народ «столкнулся с беспрецедентным ужесточением экономической блокады со стороны США, введением энергетического эмбарго, фактически равносильного морской блокаде, а также с применением вторичных санкций в отношении физических или юридических лиц, поддерживающих коммерческие связи с Кубой». «Соединенные Штаты довели свою одержимую войну, направленную на экономическое удушение Кубы, до бесчеловечных пределов — до уровня коллективного наказания», — подчеркнул министр.