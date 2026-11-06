Все гринды, также известные как черные дельфины, массово выбросившиеся на берег у поселения Нгави в Новой Зеландии, погибли. Об этом заявила международная экологическая организация Project Jonah на своей странице в Facebook.

В публикации отмечается, что накануне на нескольких километрах побережья обнаружили от 40 до 50 животных. Многие из них погибли еще до обнаружения, а оставшиеся – умерли в течение дня.

В организации отметили, что спасательную операцию осложнили сильные волны, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне, а также удаленность от населенного пункта.