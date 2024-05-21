Перо вымершей птицы гуйя, которое раньше могли носить только вожди маори, продали на аукционе за 46,5 тысяч новозеландских долларов – в сорок раз дороже золота.

Проданное перо стало самым дорогим пером в мире. Ранее рекордсменом было другое перо гуйи, за которое в 2010 году отдали 8,4 тысячи новозеландских долларов. О покупателе известно, что он проживает в Новой Зеландии. Вывезти перо, которое имеет статус «подлинного сокровища», из страны можно только с разрешения властей.

Гуйя, достигавшая в длину 48 сантиметров, была священной для коренного населения Новой Зеландии – маори. Носить её длинные чёрные с зелёным отливом перья могли только вожди и другие привилегированные люди. Официально в последний раз гуйю видели в 1907 году, хотя считается, что они были живы и в 1920-х годах.

Приобрести статусные части гуйи хотят коллекционеры всего мира. В 2023 году в Великобритании продали пару чучел гуйи за 466 тысяч новозеландских долларов. Тогда активисты в Новой Зеландии призывали власти вмешаться и вернуть чучела домой. (svoboda.org)