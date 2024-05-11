В Новой Зеландии отключен ряд линий электропередачи по всей стране чтобы предотвратить повреждения оборудования из-за мощной солнечной бури.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила государственная электросетевая компания Новой Зеландии Transpower.

«В качестве меры предосторожности Transpower отключила некоторые линии электропередачи и на Северном и Южном островах, так как геомагнитная буря класса G4, обрушившаяся на Землю в результате солнечной активности, была повышена до самого высокого уровня G5», — говорится в заявлении.

Компания владеет и управляет национальной электросетью по всей Новой Зеландии, состоящей из 12 тыс. километров линий электропередачи и более 170 подстанций.

Отметим, что корональные выбросы массы представляют собой взрывы плазмы Солнца. Достигая Земли они вызывают геомагнитную бурю. Во время сильной геомагнитной бури корональный выброс может взаимодействовать с магнитным полем Земли, нарушая его и посылая импульсы электрического тока по линиям электропередачи, что может привести к повреждению оборудования.