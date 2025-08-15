Армения после вашингтонских договоренностей довела до сведения Тегерана, что по маршруту через Сюник соблюдаются все «красные линии» Ирана.

Об этом заявил в интервью IRNA министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По словам министра, хотя масштаб вопроса полностью не ясен, армянская сторона постаралась дать подробные ответы на вопросы.

Арагчи отметил, что Иран опасался геополитических изменений в регионе, однако этого не произошло: «Разумеется, будущие процессы также вызывают обеспокоенность, однако никакие военные силы США не будут размещены вблизи Ирана».