Во время своего визита в Мадрид 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram.

Зеленский и Кошта обсудили процесс евроинтеграции Украины и как можно скорее открыть переговорные кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

«Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро двигаться дальше к нашему вступлению. Говорили о наших новых идеях, которые могут реально ускорить весь процесс. Договорились, что Антониу всё обсудит с Урсулой фон дер Ляйен», – написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский проинформировал Антониу Кошту о беседе с американской стороной относительно подготовки к встрече в трёхстороннем формате в Абу-Даби.

«Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает эту нашу позицию», – заявил президент Украины.

Напомним, вечером 4 ноября Зеленский обсудил со спецпосланиками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером подготовку к переговорам Украина-США-Россия в Абу-Даби.