Президент Европейского Совета Антониу Кошта начинает турне по столицам Европейского Союза, чтобы обсудить ключевые европейские темы, одной из главных среди которых является Украина и мирный процесс.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщил информированный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Президент Евросовета обсудит Украину и установление мира во время турне столицами Евросоюза.

«Идея европейского турне президента Кошты заключается в том, чтобы встретиться с лидерами ЕС на их собственной территории и обсудить их политические приоритеты и беспокойство, чтобы направить действия Европейского совета в ближайшие месяцы», – пояснил «ЕвроПравде» чиновник ЕС.

Он уточнил, что, поскольку планируется обсуждать все ключевые европейские темы – «конечно, Украина и мирный процесс является одной из главных».

Собеседник «Европейской правды» напомнил, что президент Европейского совета проводил подобное мероприятие – ряд встреч с лидерами ЕС в европейских столицах – перед вступлением в должность в конце прошлого года.

По словам еврочиновника, «первой „остановкой» турне президента Кошты была Бельгия сегодня», 27 августа.

«Затем будет Словения (1-2 сентября), Хорватия (2 сентября), Австрия (3 сентября), Румыния и Болгария (4 сентября) и Чехия и Нидерланды (5 сентября)», – рассказал собеседник «ЕвроПравды».