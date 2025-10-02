Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта опубликовал запись в аккаунте «X» о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Копенгагене.

Кошта отметил, что состоялись очень продуктивные переговоры с Президентом Азербайджана:

«У нас состоялись очень продуктивные переговоры с Президентом Азербайджана. Мы поздравили Азербайджан с историческим прогрессом, достигнутым с Арменией при поддержке Президента Трампа в Вашингтоне.

Это важный шаг на пути к устойчивому миру в регионе. Мы рассматриваем Азербайджан как важного партнёра и привержены укреплению наших отношений.

Путем Глобальной стратегии переходного периода мы продолжим инвестиции в региональную транспортную, энергетическую и цифровую связь», — отметил Кошта.