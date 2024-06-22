21 июня телеканал Euronews представил репортаж с 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» — Caspian Power, проходивших в Бакинском Экспо-центре в рамках Бакинской энергетической недели.

В рамках репортажа также было приставлено интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Евроньюс.

Отметив, что наша страна, которая зарабатывала на ископаемом топливе, теперь направляет это богатство в возобновляемую энергетику, глава государства сказал: «Как страна-хозяйка COP29, мы также обязаны быть в числе передовиков в области «зеленого» перехода».

Самому Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько мы планируем производить. Поэтому наша цель – обеспечить экспорт.

«Наша цель — обеспечить также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, в первую очередь – в Европу. Таким образом, есть еще много вопросов, над которыми нам нужно поработать. И я не сомневаюсь, что те из них, которые зависят исключительно от нашей внутренней программы действий, будут реализованы в полном объеме. А над реализацией тех, которые требуют международных усилий, нам, конечно, будет необходимо поработать с нашими партнерами», — подчеркнул глава государства.