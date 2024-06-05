5 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности президента Ирана, первым вице-президентом Мохаммедом Мохбером.

В ходе телефонного разговора было еще раз подчеркнуто, что между нашими странами существуют исторические дружеские, добрососедские и братские отношения.

Во время беседы было затронуто значение встречи Президента Ильхама Алиева и покойного Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси на азербайджано-иранской границе, проведенных на ней обсуждений и достигнутых договоренностей. Отмечено, что на этой встрече, где обсуждались многие важные вопросы, еще раз были подчеркнуты дальнейшие направления развития наших связей и твердая политическая воля обеих сторон. Подчеркнув, что Азербайджан полностью привержен достигнутым на этой встрече договоренностям, глава государства сказал, что наша страна продолжит взаимодействие с Исламской Республикой Иран для их реализации.

Президент Азербайджана еще раз выразил Иранскому государству и народу соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц во время крушения вертолета.

Поблагодарив за соболезнования, Мохаммад Мохбер, в свою очередь, также отметил, что Иран реализует договоренности, достигнутые во время встречи Президента Ильхама Алиева и покойного Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, в соответствии с интересами наших стран.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены работы, направленные на создание дорожно-транспортного маршрута, соединяющего Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном через территорию Ирана.