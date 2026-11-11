11 ноября в турецкой Анталье состоялся Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Глава государства прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили Ильхама Алиева, других глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

Участники Саммита лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) сделали совместное фото.

Саммит начался с художественной части.

Затем выступили генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, Премьер-министр Австралийского Союза Энтони Альбанезе, Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али, Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на Саммите, Президент Турции поблагодарил Азербайджан и Бразилию за то, что они поделились опытом, накопленным в период своего председательства на предыдущих конференциях СОР.