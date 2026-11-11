Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил, которые испытывают хронический некомплект личного состава. Соответствующие положения будут включены в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, сообщила газета Yomiuri.

Установленная законом численность Вооруженных сил Японии должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Однако реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года из-за низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год (завершился в марте 2026 года) ВС были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава — примерно на 60%.

Конкретные размеры сокращения предполагается определить в ходе обсуждений и подготовки более широкой реформы военной структуры. В частности, планируется слияние ряда объектов вооруженных сил, широкое внедрение беспилотных систем, основанных на искусственном интеллекте. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.