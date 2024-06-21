В Беларуси началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. В ходе учений задействованы различные подразделения, включая оперативные командования, силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, а также ВВС и войска ПВО. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Первый этап внезапной проверки готовности будет включать в себя мероприятия по оперативному размещению войск в заданных районах, их инженерной подготовке, организации защиты и обороны, а также заступлению на боевое дежурство

В последующем этапе перед воинскими частями и подразделениями поставят учебно-боевые задачи. Проверка пройдет на территории полигонов и участков местности в Брестской и Гомельской областях.