В США сенаторы от Демократической партии потребовали от главы компании SpaceX Илона Маскасохранить все документы, касающиеся ограничений в работе спутниковых сервисов Starlink и Starshield в Украине. Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо сенаторов.

Демократы после победы на промежуточных выборах планируют начать серию расследований действий Белого дома в отношении войны в Украине, пишет WSJ. В письме сенаторов указывается, что сервисы работали с перебоями в Украине в период с 13 по 24 октября, а также 12 ноября.

Они подчеркнули, что ограничение скорости работы спутниковых сервисов SpaceX для Украины вызывает «серьезные вопросы о контроле SpaceX» над каналами связи в сфере национальной безопасности, и раскритиковали «непрозрачность процесса принятия решений». Они попросили Маска сообщить, санкционировал ли кто-либо за пределами SpaceX эти ограничения.

Законодатели также требуют от Маска предоставить значительную часть документов SpaceX, начиная с 1 сентября, включая всю переписку, связанную со Starlink и Starshield в Украине, а также переписку между Маском, руководителями SpaceX, Белым домом и Пентагоном. Сенаторы поручили компании подтвердить выполнение требований и ответить на конкретные вопросы надзора к 30 ноября.

В ночь на 14 октября были введены ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения. «На данный момент ограничение касается «военного пакета» услуг StarShield и установлено на скорости 100 миль в час (примерно 161 км/ч. — Ред.). Наши Силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, это привело к срыву ряда миссий», — написал в Telegram внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов.

Вновь об ограничениях 12 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее писало WSJ, Маск лично распорядился замедлить работу Starlink в октябре, но позже президент США Дональд Трамп позвонил ему и попросил отменить это решение. Компания SpaceX опровергла информацию о каких-либо ограничениях с доступом к ее технологиям на этой неделе.

В октябре же Маск заявил, что ограничения были введены по указанию Трампа. Трамп сказал: «Это был не я, и я не думаю, что это был Илон». Госсекретарь Марко Рубио назвал утверждения о том, что Белый дом отдал приказ о сбоях, «категорически ложными». (DW)