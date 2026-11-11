Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби пытаются договориться о крупном обмене военнопленными.

Как передает # со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в рамках визита в Данию.

По словам главы государства, завтра, 11 ноября, состоится главный день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между представителями Украины, США и РФ.

«Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать «тысячу на тысячу», может «полторы на полторы», — какой-то крупный обмен. И с этой повесткой дня американцы отправятся в Россию», — сообщил Зеленский.

В то же время, как сообщил президент, сегодня в Абу-Даби российская делегация поднимала вопрос о территориях.

«И, соответственно, это вопрос уровня лидеров. Такой мандат есть у наших переговорщиков», — сказал украинский лидер.

Также он отметил, что присутствие Европы было очень важным.

Как отметил глава государства, Украина будет работать над тем, чтобы у Европейского Союза, США и Украины была единая позиция на переговорах.

«Завтра будет больше также о деэкалационных шагах, об энергетике, о Черном море, еще раз об обмене, и о трехсторонней встрече на уровне лидеров, если это возможно», — подчеркнул Зеленский.