Пекин, Москва и Вашингтон стараются согласовать повестку по вопросам использования искусственного интеллекта (ИИ) в ядерной сфере к началу саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Шэньчжэне. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета South China Morning Post.

По ее информации, в рамках более широкой повестки дня переговоры между Китаем, Россией и США могут привести к заключению договоренности о контроле над использованием ИИ в ядерных арсеналах. В течение последних недель представители трех стран вели активные консультации, чтобы определить повестку и протокол встречи глав государств, которая может состояться на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне на следующей неделе, указывает издание.

«Основное внимание сосредоточено на сферах, где стороны могут достичь консенсуса, — в частности на роли ИИ в системах ядерного управления и контроля», — приводит газета слова одного из своих собеседников. Согласно этим данным, рабочие группы «обсуждали вопросы применения ИИ в критически важных системах вооружений, а также возможность принятия совместного заявления, направленного против ядерной войны».

По мнению источника, Китай рассматривает прогресс в ядерных и стратегических вопросах как способ стабилизировать отношения с США в целом.