Одной из основных тем торгово-экономической части ожидаемых переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет вопрос об экспортном контроле Китая над редкоземельными металлами, заявил в понедельник торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что наша цель — убедиться в том, что эти меры контроля, которые носят очень широкий характер, не вступят в силу» — сказал он в интервью Fox News.

Грир отметил, что между сторонами состоялись «очень конструктивные переговоры (…), чтобы найти путь продвижения вперед», но в конечном итоге все «будет зависеть от президента Трампа и председателя Си Цзиньпина».

Накануне глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.

Министерство коммерции КНР на своем сайте также сообщило, что на состоявшихся переговорах «делегации Китая и США достигли базового консенсуса по механизмам решения соответствующих торговых проблем».