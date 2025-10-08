Власти Турции опровергли сообщения о передаче США контроля над месторождением редкоземельных металлов в районе Бейликова в Центральной Анатолии. Соответствующее заявление выпустил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что «месторождение редкоземельных элементов (РЗЭ) Эскишехир-Бейликова будет передано США», совершенно необоснованны,— говорится в заявлении. — Месторождение редкоземельных элементов Бейликова является одним из важнейших стратегических открытий в истории горнодобывающей промышленности Турции, и работы на этом месторождении ведутся за счет внутренних и национальных ресурсов».

В ведомстве подчеркнули, что «подготовка к промышленному производству ведется в соответствии с принципами суверенитета и национальными интересами». Утверждения об обратном там назвали «манипулятивными и вводящими в заблуждение попытками нанести удар по стратегической политике Турции в области горнодобывающей промышленности».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара и Вашингтон изучают возможность партнерства по разработке турецкого месторождения редкоземельных металлов. Источники отмечали, что переговоры с США активизировались из-за того, что турецкие власти не смогли достичь соглашения с Китаем и Россией. (kommersant)