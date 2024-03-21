21 марта 2024 года в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на первом Саммите по ядерной энергетике.

Как сообщили # в Министерстве иностранных дел (МИД), в ходе выступления были затронуты вопросы сотрудничества нашей страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также изложена позиция нашей страны по теме мероприятия.

В выступлении было отмечено, что отражение в Глобальном обзорном отчете 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) атомной энергетики как одного из методов «сокращения выбросов парниковых газов» является важным результатом глобальных усилий по обеспечению безопасного использования ядерной энергии.

В этой связи было отмечено, что деятельность МАГАТЭ, направленная на изучение воздействия ядерной энергетики на окружающую среду, включая такие инициативы, как «Atoms4Climate», заслуживает похвалы.

Касаясь дальнейших перспектив технического сотрудничества с МАГАТЭ в сфере использования ядерных технологий, министр Джейхун Байрамов рассказал о важности находящегося в стадии доработки очередного рамочного документа «Страновая рамочная программа», предназначенного для Азербайджанской Республики.

Джейхун Байрамов отметил в своем выступлении, что Азербайджан и МАГАТЭ работают над применением ядерных технологий в борьбе с минной угрозой.