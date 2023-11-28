В Баку проходит международная конференция “Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики», организованная Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, руководитель сектора информационного обеспечения первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, руководитель аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатических представительств и другие.

Целью проведения конференции, которая продлится два дня, является доведение до мира минной проблемы Азербайджана, демонстрация глобальных инновационных технологий в сфере гуманитарного разминирования и усиление международного сотрудничества в этой сфере.