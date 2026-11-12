Вечером 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошла массовая потасовка с участием бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе, грузина Мераба Двалишвили и непобежденного российского легковеса Усмана Нурмагомедова. Оба спортсмена прибыли в ОАЭ в преддверии турнира по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), который запланирован на 14 ноября.

По словам Двалишвили, нападение было совершено исподтишка, когда он находился в отеле вдвоем со своим 21-летним спарринг-партнером, грузинским борцом Сабой Лазишвили. На появившихся в сети кадрах рядом с Усманом Нурмагомедовым также заметили бойца UFC Тагира Уланбекова, а сам Мераб упомянул присутствие Умара Нурмагомедова.

«Мы приехали в Абу-Даби, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались к нам сзади, как змеи. И вы называете себя бойцами? Это мужское поведение? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-честному. Вы же напали на нас, когда нас было всего двое», — заявил Двалишвили после инцидента.

Также Мераб отметил, что охрана удерживала его, пока оппоненты наносили удары, а вот его 21-летний друг успел дать отпор и дважды отправил соперников в нокдаун. На фоне потасовки Лазишвили уже задумался о смене дисциплины: «Он сказал: «Я перехожу в ММА. Если они могут сделать со мной только это, когда их двое, то я точно справлюсь»», — передал слова борца Двалишвили.

Всех участников инцидента, включая самого Двалишвили, доставили в полицейский участок Абу-Даби для разбирательств. По информации журналиста Ариэля Хельвани, Двалишвили не планирует писать официальное заявление в полицию, однако местные правоохранители начали проверку по факту происшествия, так как драка произошла в общественном месте и попала на камеры.

Главным вопросом остается будущее Усмана Нурмагомедова (22-0), который сейчас является свободным агентом. В индустрии задают вопросом, станет ли этот скандал препятствием для его подписания в UFC.

Инцидент вызвал мгновенный резонанс и разделил мир ММА на два лагеря.

Первым видео потасовки опубликовал (а позже удалил) грузин Илия Топурия, жестко раскритиковав нападавших: «И это те самые люди, которые осмеливаются проповедовать о смирении и уважении? Позорище. Сборище трусов. Честь, уважение и смирение — это не слова, о которых нужно рассуждать. Это ценности, которым нужно следовать в жизни. И вы не проявили ни одной из них».

К критике присоединились и другие представители индустрии.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Пол Хьюз (бывший соперник Усмана): «Те же люди без всякой причины напали на моих болельщиков в Дубае. Как эта команда может говорить о смирении и уважении?»

Напряженность между сторонами тянется с января 2025 года, когда Двалишвили победил старшего брата Усмана — Умара Нурмагомедова — единогласным решением судей, нанеся ему первое поражение в карьере. Позже, в декабре 2025-го, Мераб уступил чемпионский пояс Петру Яну.

Участие Двалишвили и Умара Нурмагомедова в субботнем турнире RAF 14 ноября (где у них запланированы схватки против Марлона Мораеса и Юрайи Фэйбера соответственно) теперь находится под вопросом до завершения полицейских процедур. (newsgeorgia.ge)