Глава Nvidia, одной из крупнейших корпораций в отрасли технологий, связанных с искусственным интеллектом, Дженсен Хуанг ушел в отставку. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба компании.

Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров, обязанности гендиректора временно будет исполнять исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс.

В сообщении компании не говорится о причинах отставки Хуанга. В последние дни, однако, он оказался в центре скандала, после того как открылась его интимная связь с женщиной, которую власти США подозревают в работе на китайские спецслужбы. Хуанг признался в измене своей супруге. Накануне стало известно ещё об одной любовной связи Хуанга — с его подчинённой. Скандал привёл к резкому падению стоимости акций компании. Отставка главы Nvidia ожидалась в ближайшие дни. (svoboda.org)