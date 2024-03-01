Защитники прав потребителей в Нидерландах намерены инициировать новое судебное разбирательство в отношении американской корпорации Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, для возмещения нанесенного пользователям ущерба.

Как передает # со ссылкой на NL Times, общая сумма требуемой компенсации составит около 12 млрд евро.

В 2023 году суд Амстердама постановил, что Meta на протяжении многих лет нарушала конфиденциальность нидерландских пользователей. По мнению суда, Meta недостаточно информировала потребителей о том, для чего использовались их данные.

Также не было разрешения на использование данных в рекламных целях. Кроме того, по мнению суда, Meta вводила своих пользователей в заблуждение, скрывая важную информацию.

На этом фоне Фонд защиты личных данных и Ассоциация по защите прав потребителей начали переговоры с Meta о выплате компенсаций, однако эти переговоры зашли в тупик. Поэтому и было принято решение о подаче нового иска.