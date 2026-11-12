В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – она продолжалась около двух с половиной часов.

Стороны не делали заявлений по итогам переговоров. Ожидается, что далее Уиткофф и Кушнер отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи Путин попросил американских переговорщиков передать благодарность президенту США Дональду Трампу за посредничество и его жене Мелании Трамп за организацию гуманитарного перемирия для эвакуации жителей Алешек (Олешек).

При этом Путин предложил еще одно подобное гуманитарное перемирие – в Константиновке Донецкой области. Российские военные заявляли о контроле над этим городом, в то время как украинские военные настаивают, что там продолжаются бои. Согласно имеющимся открытым данным, под контролем России только часть Константиновки.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на это предложение. «Учитывая, что в Алешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно, что они хотят в Константиновке. Но надо выяснить все детали», – заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

На встрече Путин также заявил, что для России есть «только одна линия разграничения» с Украиной – а именно государственная граница. Это может свидетельствовать о том, что Москва требует передачи под ее контроль не только всей Донецкой, но и неподконтрольных ей частей Херсонской и Запорожской областей – все эти украинские территории записаны в российскую Конституцию как российские. Открытым текстом, однако, Путин не пояснял свои слова. Путин также высказался против присутствия на территории Украины иностранных войск.

Уиткофф в свою очередь заявил на встрече, что достигнутая договоренность об обмене пленными свидетельствует о прогрессе.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась после двухдневных переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. После этих переговоров Уиткофф и Кушнер заявили, что ключевыми являются территориальные вопросы, послевоенная архитектура безопасности может обсуждаться только после их решения. Кушнер назвал переговоры продуктивными, но отметил, что территориальный вопрос будет «самым тяжелым». (svoboda.org)

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