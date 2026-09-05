Владимир Путин принимает в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Путин очно встречается с Уиткоффом уже восьмой раз, Кушнер участвует в обсуждениях по теме украинского урегулирования в третий раз.

«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться»,— сказал господин Путин в начале встречи (видео опубликовала пресс-служба Кремля). Он попросил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать «самые наилучшие пожелания и слова благодарности» президенту США Дональду Трампу.

В переговорах также участвует помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кремль проинформирует об итогах переговоров после встречи, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что челночная дипломатия США способна дать «хороший шанс» на преодоление конфликта на Украине. При этом Трамп не подтвердил, что его спецпосланники привезут в Россию новые предложения по урегулированию. «Нет, они привезут предложение положить конец войне», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Предыдущая встреча российского лидера с американскими переговорщиками состоялась 22 января. С российской стороны в ней также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.